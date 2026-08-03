Мудрик уперше після повернення з’явився у формі Челсі — фото

З українського вінгера Челсі Михайла Мудрика зняли дискваліфікацію за допінг і дозволили повернутися у футбол.

25-річний футболіст прибув до Гонконгу, де лондонська команда проводить передсезонний збір.

У соціальних мережах з’явилося відео з аеропорту, на якому Мудрик роздає автографи вболівальникам після прильоту.

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За кілька годин у мережі з’явилося фото Мудрика у формі Челсі. Поруч із українцем — новачок команди Денні Велбек, який виступав за збірну Англії, Манчестер Юнайтед та інші клуби.

Челсі вже провів два товариські матчі: переміг Сідней Вондерерс (6:4) і поступився Тоттенгему (1:2). У наступному поєдинку «сині» зіграють проти Ювентуса; гра відбудеться 5 серпня.

Мудрик не виходив на поле в офіційних матчах із листопада 2024 року. У грудні 2024-го Футбольна асоціація Англії (FA) повідомила українця про те, що в його допінг-пробі виявили заборонений препарат мельдоній, після чого вінгера відсторонили від футболу.

У січні 2026 року незалежна дисциплінарна комісія FA встановила, що Мудрик порушив антидопінгові правила, і відсторонила його від футболу на чотири роки. Після цього футболіст подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Під час розгляду апеляції Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) внесло зміни до свого технічного документа щодо мельдонію. Хоча ці зміни не мають зворотної сили, концентрація речовини, виявлена в пробі Мудрика, тепер не вважалася б порушенням, якби аналіз проводився за чинними правилами. У результаті FA, Мудрик і WADA домовилися завершити апеляційне провадження.

Раніше в Челсі висловилися щодо майбутнього Мудрика після скасування дискваліфікації за допінг.

Зауважимо, що у Британії критично оцінили перспективи Мудрика після повернення.