Передана в CAS. Англійський журналіст розкрив нові деталі допінгової справи Мудрика

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик подав апеляцію на рішення Футбольної асоціації Англії (FA) у справі про можливе порушення антидопінгових правил.

Справа футболіста передана до Спортивного арбітражного суду (CAS), повідомляє журналіст Бен Джейкобс. За його інформацією, апеляцію було подано 25 лютого 2026 року.

Наразі сторони перебувають на етапі обміну письмовими позиціями, дата слухання ще не визначена.

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Нагадаємо, у грудні 2024 року Мудрик був тимчасово відсторонений після позитивного тесту на заборонену речовину, а у червні 2025-го футболіста офіційно звинуватили в порушенні антидопінгових правил.

Мудрик заперечував свою провину і прийняв рішення відкрити пробу Б, яка, за даними ЗМІ, підтвердила позитивний результат. У січні цього року повідомлялося, що FA почала розгляд справи щодо позитивного допінг-тесту Мудрика, утім, після цього нової інформації щодо результатів розгляду не з’явилось.

Мудрик перейшов у Челсі з донецького Шахтаря у січні 2023 року. Сума трансферу склала 70 мільйонів євро без урахування бонусів. Востаннє українець виходив на поле 28 листопада 2024 року в матчі загального етапу Ліги конференцій проти Гайденгайма (2:0).

У складі збірної України Мудрик провів 28 матчів, забив три голи і віддав дві гольові передачі.

Раніше Даріо Срна розповів, чому Мудрик не зміг стати лідером Челсі.