Передана в CAS. Англійський журналіст розкрив нові деталі допінгової справи Мудрика

29 квітня, 17:19
Михайло Мудрик (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)

Михайло Мудрик (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик подав апеляцію на рішення Футбольної асоціації Англії (FA) у справі про можливе порушення антидопінгових правил.

Справа футболіста передана до Спортивного арбітражного суду (CAS), повідомляє журналіст Бен Джейкобс. За його інформацією, апеляцію було подано 25 лютого 2026 року.

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Наразі сторони перебувають на етапі обміну письмовими позиціями, дата слухання ще не визначена.

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Нагадаємо, у грудні 2024 року Мудрик був тимчасово відсторонений після позитивного тесту на заборонену речовину, а у червні 2025-го футболіста офіційно звинуватили в порушенні антидопінгових правил.

Мудрик заперечував свою провину і прийняв рішення відкрити пробу Б, яка, за даними ЗМІ, підтвердила позитивний результат. У січні цього року повідомлялося, що FA почала розгляд справи щодо позитивного допінг-тесту Мудрика, утім, після цього нової інформації щодо результатів розгляду не з’явилось.

Мудрик перейшов у Челсі з донецького Шахтаря у січні 2023 року. Сума трансферу склала 70 мільйонів євро без урахування бонусів. Востаннє українець виходив на поле 28 листопада 2024 року в матчі загального етапу Ліги конференцій проти Гайденгайма (2:0).

У складі збірної України Мудрик провів 28 матчів, забив три голи і віддав дві гольові передачі.

Раніше Даріо Срна розповів, чому Мудрик не зміг стати лідером Челсі.

Редактор: Орест Дида

Теги:   ФК Челсі Михайло Мудрик Допінг Футбол

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