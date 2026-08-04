«Бачили його усмішку»: Алонсо розкрив подробиці повернення Мудрика до Челсі та висловився про майбутнє українця

Головний тренер Челсі Хабі Алонсо розповів про емоційний і фізичний стан Михайла Мудрика після повернення до команди.

Іспанець зазначив, що український футболіст перебуває у чудовому настрої, але йому ще потрібно набрати форму.

«Ми дуже раді, що Міша знову з нами. Дуже раді. Думаю, ви бачили його усмішку, бачили, як багато для нього означало знову бути частиною команди, адже він довгий час тренувався самостійно. Щодо його фізичної форми — подивимося», — цитує Алонсо BBC.

Реклама

Тренер Челсі додав, що рішення щодо майбутнього Мудрика — чи залишиться він у команді, чи піде в оренду — ще не ухвалено.

«Усе сталося дуже швидко, тому найважливіше зараз було подбати про нього як про людину, щоб він знову відчув себе частиною командної атмосфери, частиною колективу. Нам потрібно оцінити ситуацію. Але, безумовно, він особливий гравець, і це особливий випадок, тому ми маємо поставитися до цього з належною чутливістю», — сказав Алонсо.

Нагадаємо, Мудрик отримав право негайно повернутися до футболу після того, як Футбольна асоціація Англії (FA) офіційно завершила дисциплінарне провадження щодо його допінгової справи. Українець не виходив на поле з листопада 2024 року, коли у його допінг-пробі виявили мельдоній.

Після зняття дискваліфікації 25-річний Мудрик прибув до Гонконгу, де Челсі проводить передсезонний збір.

Раніше Алонсо розповів, чи зіграє Мудрик у товариському матчі Челсі проти Ювентуса.