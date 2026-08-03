За інформацією Daily Mail, одним із претендентів на 25-річного українця є новачок АПЛ Ковентрі Сіті, який очолює Френк Лемпард. Англійський фахівець уже працював із Мудриком у Челсі у 2023 році.

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Вінгером цікавляться ще два клуби Прем'єр-ліги, додає джерело. Вони зверталися до Челсі щодо можливості трансферу або оренди футболіста.

Наразі Челсі розглядає всі варіанти розвитку ситуації з Мудриком. Остаточне рішення залежатиме від того, як він проявить себе під час передсезонної підготовки під керівництвом нового головного тренера Хабі Алонсо.

Українець уже приєднався до команди на зборі в Гонконзі. Челсі хоче оцінити фізичний стан та ігрові кондиції футболіста, який не виходив на поле в офіційних матчах із листопада 2024 року. Не виключено, що Мудрик перейде в оренду у французький Страсбур, який у 2023 році купили власники Челсі.

У січні 2026 року незалежна дисциплінарна комісія FA встановила, що Мудрик порушив антидопінгові правила, та відсторонила його від футболу на чотири роки. Після цього футболіст подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Під час розгляду апеляції Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) внесло зміни до свого технічного документа щодо мельдонію. Хоча ці зміни не мають зворотної сили, тепер концентрація речовини, виявлена у пробі Мудрика, не вважалася б порушенням, якби аналіз був проведений за чинними правилами. У результаті FA, Мудрик та WADA домовилися завершити апеляційне провадження.

Раніше головний тренер Челсі Хабі Алонсо розповів про майбутнє Мудрика після зняття дискваліфікації за допінг.