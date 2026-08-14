«Передсезонний період, що тривав 18 місяців»: Мудрик уперше розповів, як готувався до повернення у футбол

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик поділився емоціями від повернення до тренувань і матчів після закриття допінгової справи.

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25-річний футболіст не приховує радості від того, що може знову працювати з командою.

«Звичайно, я дуже щасливий. Минув уже певний час, тому знову опинитися на тому ж тренувальному майданчику — це дуже щасливий момент для мене. Я почуваюся добре, чудово. Я вдячний за можливість знову бути на полі.

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Це було неймовірне відчуття — знову всіх побачити. Мене дуже тепло зустріли. Я сумував за багатьма речами — тренуваннями, а особливо матчами, можливістю змагатися, перемагати й завжди прагнути більшого", — цитує Мудрика офіційний сайт Челсі.

Українець також розповів про режим тренувань, якого дотримувався, щоб повернутися у якомога кращій формі.

«Я б сказав, що це був ніби передсезонний період, який тривав 18 місяців. Я тренувався, багато тренувався. Не здавався і просто намагався працювати якомога більше. Я працював шість днів на тиждень, правильно відновлювався, дотримувався режиму сну, харчування — усього. Все було так само, просто по два тренування на день.

Моєю метою було повернутися і знову заявити про себе у футбольному світі. Це була моя місія, і я знав, що маю для цього робити. Лише завдяки наполегливій роботі можна чогось досягти", — сказав Мудрик.

Мудрик не проводив офіційних матчів із листопада 2024 року. Раніше він отримав чотирирічну дискваліфікацію після позитивного результату тесту на заборонену речовину мельдоній. 30 липня Футбольна асоціація Англії та WADA зняли дискваліфікацію з футболіста.

Мудрик одразу повернувся до тренувань і взяв участь у трьох передсезонних матчах Челсі — проти Ювентуса, Мілана та Джохор Дарул Тазім.

Повідомлялося, що Мудрик допоміг Челсі на останніх хвилинах уникнути поразки у спарингу з Джохором.