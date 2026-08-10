«Вітав усіх обіймами»: у Челсі помітили неочікувану зміну в поведінці Мудрика

Український вінгер Михайло Мудрик приєднався до Челсі після скасування дискваліфікації за допінг .

25-річний футболіст прибув до розташування лондонського клубу під час передсезонного турне команди в Гонконгу.

За інформацією The Athletic, у Челсі звернули увагу на зміни в поведінці Мудрика після його повернення.

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Раніше Михайла вважали досить замкненим і схильним триматися осторонь, проте зараз він поводиться значно відкритіше.

Повідомляється, що Мудрик багато спілкувався зі співробітниками клубу, вітався з ними обіймами та намагався взаємодіяти з якомога більшою кількістю людей у команді. Українець також отримав значну підтримку від уболівальників під час відкритого тренування «Челсі».

Нагадаємо, що 30 липня Футбольна асоціація Англії та WADA скасували дискваліфікацію українського вінгера Челсі Михайла Мудрика. У листопаді 2024 року футболіста було відсторонено від участі в матчах після проваленого допінг-тесту, під час якого в його організмі виявили мельдоній.

Мудрик отримав право негайно повернутися до футболу після того, як Футбольна асоціація Англії офіційно завершила дисциплінарний розгляд його допінгової справи.

Після скасування дискваліфікації Мудрик прибув до Гонконгу, де Челсі проводить передсезонний збір, і взяв участь у товариському матчі з Ювентусом, вийшовши на заміну в другому таймі. Це був перший поєдинок Михайла з листопада 2024 року. Згодом українець також зіграв проти Мілана та Джохора.

Повідомлялося, що Йожеф Сабо дав пораду Мудрику. після його повернення у футбол.