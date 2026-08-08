Український вінгер лондонської команди Михайло Мудрик узяв участь у поєдинку.

25-річний футболіст вийшов на заміну на 85-й хвилині зустрічі, замінивши автора дубля у ворота «россонері» Жоао Педро.

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За приблизно 11 хвилин на полі (з урахуванням доданого часу) Мудрик виконав шість дотиків до м’яча, віддав дві точні передачі з чотирьох спроб, припустився чотирьох втрат м’яча, здійснив одне невдале приймання та один раз порушив правила.

Для Мудрика цей матч став другим після повернення на поле після скасування дискваліфікації за порушення антидопінгових правил.

Нагадаємо, що 30 липня Футбольна асоціація Англії та WADA скасували дискваліфікацію українського вінгера Челсі Михайла Мудрика. У листопаді 2024 року футболіста було відсторонено від участі в матчах після проваленого допінг-тесту, під час якого в його організмі виявили мельдоній.

Мудрик отримав право негайно повернутися до футболу після того, як Футбольна асоціація Англії офіційно завершила дисциплінарний розгляд його допінгової справи.

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Після скасування дискваліфікації Мудрик прибув до Гонконгу, де Челсі проводить передсезонний збір, і взяв участь у товариському матчі з Ювентусом, вийшовши на заміну в другому таймі. Це був перший поєдинок Михайла з листопада 2024 року.

Раніше півзахисник лондонського Челсі Коул Палмер також відреагував на повернення українського вінгера після завершення його допінгової справи.