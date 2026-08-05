Маркевич назвав головну умову повернення Мудрика до збірної України

Експерт вважає, що 25-річний вінгер, якому скасували дискваліфікацію за вживання допінгу, має всі шанси потрапити до основної збірної України. Маркевич додав, що все залежатиме від Михайла.

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«Звичайно, він може розраховувати на повернення! Все залежатиме лише від нього. Побачимо, як він прогресуватиме, адже Мудрік справді багато пропустив».

Маркевич заявив, що Мудрик повинен набрати форму, щоб потрапити до збірної.

«Зараз головне — набрати форму. Повернутися до національної збірної цілком реально — у нас є проблеми. Дай Боже, щоб він повернувся. Не думаю, що він завадить «синьо-жовтим», — наводить слова тренера Sport.ua.

Нагадаємо, Мудрик отримав право негайно повернутися до футболу після того, як Футбольна асоціація Англії (FA) офіційно завершила дисциплінарне провадження у його допінговій справі. Українець не виходив на поле з листопада 2024 року, коли в його допінг-пробі було виявлено мельдоній.

Після скасування дискваліфікації Мудрик прибув до Гонконгу, де Челсі проводить передсезонний збір. Українець уже взяв участь у товариському матчі лондонської команди.

Повідомлялося, що клуби чемпіонату Англії цікавляться українським вінгером після скасування його дискваліфікації.