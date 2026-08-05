615 днів без футболу: Мудрик вперше зіграв за Челсі після скасування дискваліфікації

25-річний вінгер зіграв проти туринського Ювентуса, вийшовши на поле на 82-й хвилині як заміна. Українець замінив Ніколя Джексона.

Everyone is a fan of mudryk,even the chelsea players were clapping from the bench 💙 pic.twitter.com/hFAjqvXDXI — 𝐅𝐑𝐀𝐍𝐂𝐈𝐒 (@CFCfrancisco) August 5, 2026

За цей час Михайло здійснив один відбір, виконав три точні передачі, зробив дев’ять дотиків.

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Матч завершився мінімальною перемогою Ювентуса — 1:0.

Для Мудрика це перший матч за лондонський клуб з 28 листопада 2024 року. Тоді він виходив на поле в рамках групового раунду Ліги конференцій сезону-2024/25 у матчі Гайденхайм — Челсі (0:2), де відзначився голом. Таким чином, Михайло вперше за 615 днів вийшов на футбольне поле у складі Челсі.

У грудні 2024 року Мудрик був тимчасово відсторонений після позитивного результату допінг-тесту, а в червні 2025 року його офіційно звинуватили в порушенні антидопінгових правил.

У 2026 році незалежна дисциплінарна комісія ФА дискваліфікувала футболіста на чотири роки, після чого він подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Під час розгляду справи WADA внесла зміни до технічного документа щодо мельдонію. Хоча ці зміни не мали зворотної сили, концентрація речовини, виявлена у пробі Мудрика, за новими правилами не вважалася б порушенням.

У результаті ФА, ВАДА та Мудрик домовилися завершити апеляційне провадження, після чого дискваліфікацію футболіста було скасовано.

Напередодні Мудрик провів перше тренування з Челсі після скасування дискваліфікації.

Повідомлялося, що клуби чемпіонату Англії цікавляться українським вінгером після скасування його дискваліфікації.