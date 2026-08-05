615 днів без футболу: Мудрик вперше зіграв за Челсі після скасування дискваліфікації

5 серпня, 16:30
Михайло Мудрик зіграв за Челсі (Фото: REUTERS/Tyrone Siu)

Михайло Мудрик зіграв за Челсі (Фото: REUTERS/Tyrone Siu)

Український футболіст Михайло Мудрик узяв участь у товариському матчі Челсі.

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25-річний вінгер зіграв проти туринського Ювентуса, вийшовши на поле на 82-й хвилині як заміна. Українець замінив Ніколя Джексона.

За цей час Михайло здійснив один відбір, виконав три точні передачі, зробив дев’ять дотиків.

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Матч завершився мінімальною перемогою Ювентуса — 1:0.

Для Мудрика це перший матч за лондонський клуб з 28 листопада 2024 року. Тоді він виходив на поле в рамках групового раунду Ліги конференцій сезону-2024/25 у матчі Гайденхайм — Челсі (0:2), де відзначився голом. Таким чином, Михайло вперше за 615 днів вийшов на футбольне поле у складі Челсі.

У грудні 2024 року Мудрик був тимчасово відсторонений після позитивного результату допінг-тесту, а в червні 2025 року його офіційно звинуватили в порушенні антидопінгових правил.

У 2026 році незалежна дисциплінарна комісія ФА дискваліфікувала футболіста на чотири роки, після чого він подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS).

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Під час розгляду справи WADA внесла зміни до технічного документа щодо мельдонію. Хоча ці зміни не мали зворотної сили, концентрація речовини, виявлена у пробі Мудрика, за новими правилами не вважалася б порушенням.

У результаті ФА, ВАДА та Мудрик домовилися завершити апеляційне провадження, після чого дискваліфікацію футболіста було скасовано.

Напередодні Мудрик провів перше тренування з Челсі після скасування дискваліфікації.

Повідомлялося, що клуби чемпіонату Англії цікавляться українським вінгером після скасування його дискваліфікації.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол ФК Челсі Товариські матчі ФК Ювентус Михайло Мудрик

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