«Має бути якийсь старший чоловік»: Сабо дав пораду Мудрику після повернення у футбол

Йожеф Сабо відреагував на повернення українського вінгера Челсі Михайла Мудрика, з якого зняли дискваліфікацію за допінг .

На думку колишнього тренера збірної України, зараз Мудрику потрібна підтримка досвідченої людини, яка допоможе ухвалювати правильні рішення.

«У нього має бути хтось, хто підкаже і підтримає його. Він швидко злетів вверх, а згодом упав. Зараз треба багато тренуватися для того, щоб вийти на той рівень, який у нього був. Важливо, щоб його не зіпсували великі гроші.

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Мудрик — молодий пацан. Біля нього має бути якийсь старший чоловік, який покаже йому дорогу в житті", — цитує Сабо 24 канал.

Нагадаємо, Мудрик отримав право негайно повернутися до футболу після того, як Футбольна асоціація Англії (FA) офіційно завершила дисциплінарне провадження у його допінговій справі.

Після скасування дискваліфікації Мудрик прибув до Гонконгу, де Челсі проводить передсезонний збір, і взяв участь у товариському матчі з Ювентусом, вийшовши на заміну в другому таймі. Це був перший поєдинок Михайла з листопада 2024 року.

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Повідомлялося, що клуби чемпіонату Англії цікавляться українським вінгером після скасування його дискваліфікації.