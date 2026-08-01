«З поверненням, Міша»: лідер Челсі, який забрав у Мудрика 10-й номер, відреагував на його повернення

Півзахисник лондонського Челсі Коул Палмер відреагував на повернення українського вінгера Михайла Мудрика після завершення його допінгової справи.

Після того як Футбольна асоціація Англії (FA) офіційно завершила дисциплінарне провадження, Мудрик отримав право негайно повернутися до футболу.

Коул Палмер відреагував на повернення Михайла Мудрика / Фото: colepalmer10

«З поверненням, Міша», — лаконічно написав Палмер в Instagram.

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Нагадаємо, Мудрик не виходив на поле в офіційних матчах із листопада 2024 року. У грудні 2024-го FA повідомила українцю, що в його допінг-пробі було виявлено заборонений препарат мельдоній, після чого футболіста відсторонили від участі у матчах.

У січні 2026 року незалежна дисциплінарна комісія FA встановила, що Мудрик порушив антидопінгові правила, та дискваліфікувала його на чотири роки. Після цього український вінгер подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Під час розгляду апеляції Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) внесло зміни до свого технічного документа щодо мельдонію. Хоча ці зміни не мають зворотної сили, концентрація речовини, виявлена у пробі Мудрика, за чинними правилами вже не вважалася б порушенням. У результаті FA, Мудрик і WADA домовилися завершити апеляційне провадження, що дозволило українцю повернутися до футболу.

Зазначимо, що після відсторонення Мудрика його десятий номер у Челсі перейшов до Коула Палмера.

Раніше в Челсі висловилися щодо майбутнього Мудрика після скасування дискваліфікації за допінг.

Також головний тренер Тоттенгема Роберто Де Дзербі прокоментував скасування дискваліфікації українського вінгера.

Крім того, колишній гравець Зорі Дмитро Литвин, який нині виступає за малайзійський Куала-Лумпур, поділився думкою щодо майбутнього Мудрика після повернення до футболу.