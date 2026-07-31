«З поверненням, коханий»: дівчина Мудрика відреагувала на зняття дискваліфікації з українського гравця

З українського вінгера Челсі Михайла Мудрика зняли дискваліфікацію за допінг і дозволили повернутися у футбол.

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Дівчина Мудрика, американська співачка й акторка Джордін Джонс, відреагувала на цю новину.

«З поверненням, коханий», — написала Джонс у коментарях під дописом футболіста.

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Джордін Джонс привітала Мудрика з поверненням у футбол / Фото: instagram.com/jordynjones

Джордін також опублікувала в Stories кілька фотографій, присвячених Мудрику. Спочатку вона зазначила, що «дуже рада» за нього, а пізніше написала: «Сьогодні святкуємо».

Мудрик не виходив на поле в офіційних матчах з листопада 2024 року. У грудні 2024-го Футбольна асоціація Англії (FA) повідомила українця, що в його допінг-пробі виявили заборонений препарат мельдоній, після чого вінгера відсторонили від футболу.

У січні 2026 року незалежна дисциплінарна комісія FA встановила, що Мудрик порушив антидопінгові правила, та відсторонила його від футболу на чотири роки. Після цього футболіст подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Під час розгляду апеляції Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) внесло зміни до свого технічного документа щодо мельдонію. Хоча ці зміни не мають зворотної сили, тепер концентрація речовини, виявлена у пробі Мудрика, не вважалася б порушенням, якби аналіз був проведений за чинними правилами. У результаті FA, Мудрик та WADA домовилися завершити апеляційне провадження.

Раніше у Челсі висловилися про майбутнє Мудрика після зняття дискваліфікації за допінг.