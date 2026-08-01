«Я бачив його ще в Шахтарі»: Хабі Алонсо розповів про майбутнє Мудрика після зняття дискваліфікації за допінг

Головний тренер Челсі Хабі Алонсо прокоментував перспективи українського вінгера Михайла Мудрика, який повертається у футбол після зняття дискваліфікації за вживання допінгу.

Іспанський фахівець, який офіційно очолив Челсі 1 липня й ще не працював з Мудриком, заявив, що розраховує на українця.

«Ми раді за нього. Мабуть, ми навіть не можемо повністю зрозуміти, через що йому довелося пройти за цей час. Ми хочемо, щоб він був частиною команди. Він має підтримку кожного.

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Це потребуватиме часу, але тепер, коли все змінилося, ситуація почне рухатися вперед. Він хоче грати у футбол і бути частиною команди. Для нього це, напевно, був надзвичайно важкий період", — цитує Алонсо Football.london.

Тренер розповів, що добре знає ігрові якості Мудрика, оскільки давно слідкує за ним.

«Я бачив його ще в Шахтарі, бачив, як він може впливати на гру, наскільки добре діє в ситуаціях один в один. Він здатен самостійно створювати багато небезпечних моментів. Це особливий футболіст. Але, безумовно, йому знадобиться час», — зазначив Алонсо.

Мудрик не виходив на поле в офіційних матчах з листопада 2024 року. У грудні 2024-го Футбольна асоціація Англії (FA) повідомила українця, що в його допінг-пробі виявили заборонений препарат мельдоній, після чого вінгера відсторонили від футболу.

У січні 2026 року незалежна дисциплінарна комісія FA встановила, що Мудрик порушив антидопінгові правила, та відсторонила його від футболу на чотири роки. Після цього футболіст подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS).

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Під час розгляду апеляції Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) внесло зміни до свого технічного документа щодо мельдонію. Хоча ці зміни не мають зворотної сили, тепер концентрація речовини, виявлена у пробі Мудрика, не вважалася б порушенням, якби аналіз був проведений за чинними правилами. У результаті FA, Мудрик та WADA домовилися завершити апеляційне провадження.

Раніше у Челсі висловилися про майбутнє Мудрика після зняття дискваліфікації за допінг.