Український вінгер Челсі Михайло Мудрик отримав право негайно повернутися до футболу після того, як Футбольна асоціація Англії (FA) офіційно завершила дисциплінарне провадження щодо його допінгової справи.

Про це повідомляється у преслізі FA.

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30 липня 2026 року сторони врегулювали справу. Мудрик визнав порушення антидопінгових правил і погодився, що період його відсторонення тривав до моменту досягнення цієї угоди. Відтак українець отримав дозвіл негайно повернутися до виступів.

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У січні незалежна дисциплінарна комісія FA встановила, що Мудрик порушив антидопінгові правила, та відсторонила його від футболу на чотири роки. Після цього футболіст подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Під час розгляду апеляції Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) внесло зміни до свого технічного документа щодо мельдонію. Хоча ці зміни не мають зворотної сили, тепер концентрація речовини, виявлена у пробі Мудрика, не вважалася б порушенням, якби аналіз був проведений за чинними правилами.

У результаті FA, Мудрик та WADA домовилися завершити апеляційне провадження відповідно до статті 10.8.2 Всесвітнього антидопінгового кодексу та Регламенту 90 Антидопінгових правил FA 2024 року.

Мудрик не виходив на поле в офіційних матчах з листопада 2024 року. У грудні 2024-го FA повідомила українця, що в його допінг-пробі виявили заборонений препарат мельдоній, після чого вінгера відсторонили від футболу.

Мудрик перейшов у Челсі з донецького Шахтаря у січні 2023 року. Сума трансферу склала 70 мільйонів євро без урахування бонусів. За лондонську команду Михайло провів 73 матчі, забив 10 голів і віддав 11 результативних передач.

Раніше Даріо Срна розповів, чому Мудрик не зміг стати лідером Челсі.