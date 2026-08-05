Уперше за 20 місяців: Мудрик потрапив до заявки Челсі на матч із топклубом

Український вінгер Михайло Мудрик може зіграти за Челсі вперше після скасування дискваліфікації за допінг .

25-річний футболіст потрапив до заявки лондонців на товариський матч проти туринського Ювентуса, що відбудеться сьогодні, 5 серпня, у Гонконгу. Початок зустрічі — о 14:30 за київським часом.

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Мудрик розпочне матч на лаві запасних і може вийти на заміну.

Chelsea in Hong Kong. 🔵🇭🇰 pic.twitter.com/jwQsZxg2q4 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 5, 2026

Нагадаємо, Мудрик отримав право негайно повернутися у футбол після того, як Футбольна асоціація Англії (FA) офіційно завершила дисциплінарне провадження щодо його допінгової справи. Українець не виходив на поле з листопада 2024 року, коли у його допінг-пробі виявили мельдоній.

Після зняття дискваліфікації Мудрик прибув до Гонконгу, де Челсі проводить передсезонний збір.

Раніше головний тренер Челсі Хабі Алонсо розповів, чи зіграє Мудрик у товариському матчі проти Ювентуса.

Мудрик перейшов у Челсі з донецького Шахтаря у січні 2023 року. Сума трансферу склала 70 мільйонів євро без урахування бонусів. За лондонську команду Михайло провів 73 матчі, забив 10 голів і віддав 11 результативних передач.

Повідомлялося, що клуби чемпіонату Англії цікавляться українським вінгером після скасування його дискваліфікації.