Мудрик повертається до Челсі: інсайдер розкрив, коли українець приєднається до команди

2 серпня, 11:21
Михайло Мудрик (Фото: REUTERS/Dylan Martinez)

Михайло Мудрик (Фото: REUTERS/Dylan Martinez)

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик приєднається до команди під час тренувального збору.

Як повідомляє Фабріціо Романо, сьогодні, 2 серпня, українець вирушить до Гонконгу, де «сині» готуються до нового сезону.

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Мудрик приєднається до Челсі й одразу опиниться в розпорядженні нового тренера команди Хабі Алонсо.

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Челсі вже провів два товариські матчі: переміг Сідней Вондерер (6:4) і поступився Тоттенгему (1:2). Наступний поєдинок лондонський клуб проведе проти Ювентуса, гра відбудеться 5 серпня.

Мудрик не виходив на поле в офіційних матчах із листопада 2024 року. У грудні 2024-го Футбольна асоціація Англії (FA) повідомила українця про те, що в його допінг-пробі виявили заборонений препарат мельдоній, після чого вінгера відсторонили від футболу.

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У січні 2026 року незалежна дисциплінарна комісія FA встановила, що Мудрик порушив антидопінгові правила, і відсторонила його від футболу на чотири роки. Після цього футболіст подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Під час розгляду апеляції Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) внесло зміни до свого технічного документа щодо мельдонію. Хоча ці зміни не мають зворотної сили, концентрація речовини, виявлена в пробі Мудрика, тепер не вважалася б порушенням, якби аналіз проводився за чинними правилами. У результаті FA, Мудрик і WADA домовилися завершити апеляційне провадження.

Раніше в Челсі висловилися щодо майбутнього Мудрика після скасування дискваліфікації за допінг.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол ФК Челсі Михайло Мудрик

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