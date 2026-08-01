«Він мені як син». Колишній тренер Шахтаря відреагував на скасування дискваліфікації Мудрика

Італійський фахівець, який тренував українця в донецькому Шахтарі, радий, що Михайло тепер зможе грати. Де Дзербі побажав Мудрику демонструвати високий рівень гри, однак не в матчах проти Тоттенгема.

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«Він мені як син. Він класний хлопець, топ-гравець.

Сподіваюся, цього сезону він зможе проявити себе після всього, що йому довелося пережити за останні два сезони. Можливо, не в матчі проти Тоттенгема, але він справді чудовий хлопець", — наводить слова тренера журналіст Пітер Ратцлер.

Мудрик не виходив на поле в офіційних матчах із листопада 2024 року. У грудні 2024-го Футбольна асоціація Англії (FA) повідомила українця про те, що в його допінг-пробі виявили заборонений препарат мельдоній, після чого вінгера відсторонили від футболу.

У січні 2026 року незалежна дисциплінарна комісія FA встановила, що Мудрик порушив антидопінгові правила, і відсторонила його від футболу на чотири роки. Після цього футболіст подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Під час розгляду апеляції Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) внесло зміни до свого технічного документа щодо мельдонію. Хоча ці зміни не мають зворотної сили, концентрація речовини, виявлена в пробі Мудрика, тепер не вважалася б порушенням, якби аналіз проводився за чинними правилами. У результаті FA, Мудрик і WADA домовилися завершити апеляційне провадження.

Раніше в Челсі висловилися щодо майбутнього Мудрика після скасування дискваліфікації за допінг.