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Віцечемпіон Європи 1988 року вважає, що 25-річний вінгер Челсі здатний повернутися на найвищий рівень після тривалої паузи в кар'єрі.

«Тепер усе в його руках. Мудрик має довести, що він сильний гравець і особистість. Найголовніше — щоб у нього було бажання. Якщо людина два роки не грала, вона прагне якнайшвидше повернутися в це життя, відчути цю атмосферу та довести свій рівень.

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Я дуже радий цій новині. Мудрик — чудовий гравець, він мені завжди дуже подобався на полі. Дай Боже йому здоров’я та успіхів", — цитує Балтачу sport-express.ua.

На думку Балтачі, чудовим варіантом продовження кар'єри для Мудрика буде перехід на правах оренди у французький Страсбур, який у 2023 році купили власники Челсі.

«У Челсі одразу найвищі вимоги — потрапляння в Лігу чемпіонів, боротьба за золото АПЛ та божевільна конкуренція. Починати одразу виступати на такому рівні після паузи може бути складно. А пограти пів року в Страсбурзі, набрати форму й повернутися в Лондон — це нормальна стратегія», — зазначив Балтача.

Мудрик не виходив на поле в офіційних матчах з листопада 2024 року. У грудні 2024-го Футбольна асоціація Англії (FA) повідомила українця, що в його допінг-пробі виявили заборонений препарат мельдоній, після чого вінгера відсторонили від футболу.

У січні 2026 року незалежна дисциплінарна комісія FA встановила, що Мудрик порушив антидопінгові правила, та відсторонила його від футболу на чотири роки. Після цього футболіст подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Під час розгляду апеляції Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) внесло зміни до свого технічного документа щодо мельдонію. Хоча ці зміни не мають зворотної сили, тепер концентрація речовини, виявлена у пробі Мудрика, не вважалася б порушенням, якби аналіз був проведений за чинними правилами. У результаті FA, Мудрик та WADA домовилися завершити апеляційне провадження.

Раніше у Челсі висловилися про майбутнє Мудрика після зняття дискваліфікації за допінг.