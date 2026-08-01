Інсайдер Романо розкрив плани Челсі щодо Мудрика після повернення українця до футболу

З українського вінгера Челсі Михайла Мудрика зняли дискваліфікацію за допінг і дозволили повернутися у футбол.

Відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо розповів про плани Челсі щодо Мудрика. Романо не виключає, що українця, який не виходив на поле з листопада 2024 року, відправлять в оренду для набору форми.

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«Мудрик повертається після допінгової справи — усе це вже позаду. У неділю він приєднається до Челсі на зборах у Гонконгу. Передсезонне турне стане для нього чудовою нагодою.

У Челсі оцінять стан Мудрика в серпні та найближчими тижнями, після чого ухвалять рішення: залишити його чи, можливо, дозволити йому піти — наприклад, в оренду. Побачимо, як розвиватимуться події.

Зараз Мудрик хоче лише бути на полі зі своїми одноклубниками, грати у футбол і демонструвати свою майстерність. Певний час він тренувався самостійно. Мудрик готовий, і ми побачимо, що буде далі", — сказав Романо у відео на своєму YouTube-каналі.

Нагадаємо, у січні 2026 року незалежна дисциплінарна комісія FA встановила, що Мудрик порушив антидопінгові правила, та відсторонила його від футболу на чотири роки. Після цього футболіст подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Під час розгляду апеляції Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) внесло зміни до свого технічного документа щодо мельдонію. Хоча ці зміни не мають зворотної сили, тепер концентрація речовини, виявлена у пробі Мудрика, не вважалася б порушенням, якби аналіз був проведений за чинними правилами. У результаті FA, Мудрик та WADA домовилися завершити апеляційне провадження.

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Раніше у Челсі висловилися про майбутнє Мудрика після зняття дискваліфікації за допінг.