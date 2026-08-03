«А чи здатен він узагалі ще грати у футбол?»: у Британії критично оцінили перспективи Мудрика після повернення

З українського вінгера Челсі Михайла Мудрика зняли дискваліфікацію за допінг і дозволили повернутися у футбол.

Відомий британський журналіст Аде Оладіпо в ефірі радіо talkSPORT поділився думками щодо перспектив Мудрика. Оладіпо не впевнений, що 25-річний українець здатний повернутися на свій попередній рівень після тривалої паузи в кар'єрі.

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«А чи здатен він узагалі ще грати у футбол? Я маю на увазі, чи відповідає його рівень вимогам? Він не грав у футбол два чи три роки. Коли говорять про його негайне повернення, гадаю, це означатиме негайний відхід із клубу.

І те, що ми зараз хочемо почути від уболівальників Челсі: чи прийняли б ви Михайла Мудрика назад після його дворічної дискваліфікації?" — сказав Оладіпо.

Мудрик не виходив на поле в офіційних матчах з листопада 2024 року. У грудні 2024-го Футбольна асоціація Англії (FA) повідомила українця, що в його допінг-пробі виявили заборонений препарат мельдоній, після чого вінгера відсторонили від футболу.

У січні 2026 року незалежна дисциплінарна комісія FA встановила, що Мудрик порушив антидопінгові правила, та відсторонила його від футболу на чотири роки. Після цього футболіст подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Під час розгляду апеляції Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) внесло зміни до свого технічного документа щодо мельдонію. Хоча ці зміни не мають зворотної сили, тепер концентрація речовини, виявлена у пробі Мудрика, не вважалася б порушенням, якби аналіз був проведений за чинними правилами. У результаті FA, Мудрик та WADA домовилися завершити апеляційне провадження.

Раніше головний тренер Челсі Хабі Алонсо розповів про майбутнє Мудрика після зняття дискваліфікації за допінг.