Михайло Мудрик відреагував на зняття дискваліфікації за допінг

З українського вінгера Челсі Михайла Мудрика зняли дискваліфікацію за допінг і дозволили повернутися у футбол.

25-річний футболіст опублікував допис у своєму Instagram, у якому висловив готовність до повернення та подякував усім, хто допоміг йому пережити важкий період.

«Після тривалої боротьби чотирирічну дискваліфікацію, яку мені було призначено, скасовано, і я можу негайно повернутися до футболу. Я вдячний, що цей процес нарешті завершився, що мені дозволили повернутися до футболу, і тепер я можу зосередитися на своєму майбутньому.

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Це був найважчий період у моїй кар'єрі. Як я від самого початку цієї справи постійно наголошував, я ніколи свідомо чи навмисно не вживав жодних заборонених речовин. Для мене завжди було надзвичайно важливо чесно змагатися та представляти свій клуб і свою країну з професіоналізмом і порядністю.

Хочу подякувати своїй родині та друзям за підтримку й віру в мене протягом усього цього часу. Також хочу висловити щиру вдячність усім у Челсі, моїм партнерам по команді та вболівальникам клубу, які були поруч зі мною протягом цього періоду.

Окремо хочу подякувати своїй команді юристів та всім, хто допомагав у моїй справі, за їхню невтомну працю.

Тепер моя увага повністю зосереджена на поверненні до футболу, щоденній наполегливій роботі та тому, щоб приносити користь команді на футбольному полі.

Дякую всім, хто продовжував вірити в мене. З нетерпінням чекаю на новий розділ своєї кар'єри", — написав Мудрик.

Мудрик не виходив на поле в офіційних матчах з листопада 2024 року. У грудні 2024-го Футбольна асоціація Англії (FA) повідомила українця, що в його допінг-пробі виявили заборонений препарат мельдоній, після чого вінгера відсторонили від футболу.

У січні 2026 року незалежна дисциплінарна комісія FA встановила, що Мудрик порушив антидопінгові правила, та відсторонила його від футболу на чотири роки. Після цього футболіст подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS).

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Під час розгляду апеляції Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) внесло зміни до свого технічного документа щодо мельдонію. Хоча ці зміни не мають зворотної сили, тепер концентрація речовини, виявлена у пробі Мудрика, не вважалася б порушенням, якби аналіз був проведений за чинними правилами. У результаті FA, Мудрик та WADA домовилися завершити апеляційне провадження.