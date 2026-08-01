«В Англії найвищі очікування». Український футболіст сказав, які труднощі можуть виникнути у Мудрика після зняття дискваліфікації

Захисник Куала-Лумпура з Малайзії Дмитро Литвин відреагував на дозвіл повернутися у футбол Михайлу Мудрику після допінгового скандалу.

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В інтерв'ю NV футболіст заявив, що зараз уболівальникам варто підтримати вінгера, назвавши його одним із найкращих гравців України.

Литвин зазначив, що Михайлу може знадобитися час, щоб відчути ігровий ритм, однак у плані фізичних кондицій у нього не повинно виникнути проблем.

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Дмитро Литвин / Фото: www.instagram.com/lytvyn_dima96

— Дмитре, здивувалися, що Мудрику дозволили повернутися до футболу?

Більше так, ніж ні. У позитивному ключі.

— Наскільки реалістично очікувати, що Мудрик швидко набере ігровий ритм після майже 20 місяців без офіційних матчів?

Мені складно відповісти на це питання. Є багато факторів, від яких залежить, наскільки швидко він зможе повернутися до свого рівня і вийти на новий, а він це може зробити.

— Чи вплине тривала відсутність на швидкісні якості, вибухову силу та координацію, які були його головними козирями?

Мені здається, що не вплине, тому що ми всі бачили й знаємо, як багато він працює над собою. У плані фізики й усіх цих аспектів, мені здається, Міша не втратить, адже в нього є індивідуальні тренери, які контролювали весь цей час його фізичний стан. Ось ігровий ритм, розуміння з партнерами, прийняття швидких рішень та робота з м’ячем під високим тиском — на це, можливо, знадобиться якийсь час.

— Чи є ризики травм при різкому поверненні до інтенсивності тренувань і матчів?

Ризик є завжди. Я сподіваюся, що в цьому аспекті з ним усе буде добре.

— Як допінговий скандал вплине на довіру тренерів, партнерів і вболівальників? Чи залишиться «пляма» на кар'єрі?

Як я зрозумів, людина змогла довести, що це сталося випадково і він свідомо нічого не вживав. На мою думку, його мають підтримати клуб, партнери та вболівальники.

Але ми також маємо розуміти, що це Англія: найвищі очікування, інший менталітет, неймовірний тиск з боку преси. Тому час покаже.

Наші ж українські вболівальники мають підтримати його на 100%. Тому що, як показав час, без нього гра нашої збірної не така яскрава в атаці, як із ним. І не так багато наших гравців грають на такому високому рівні. Тому наші люди мають підтримати одного з найкращих гравців України.

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Мудрик не виходив на поле в офіційних матчах з листопада 2024 року. У грудні 2024-го Футбольна асоціація Англії (FA) повідомила українця, що в його допінг-пробі виявили заборонений препарат мельдоній, після чого вінгера відсторонили від футболу.

У січні 2026 року незалежна дисциплінарна комісія FA встановила, що Мудрик порушив антидопінгові правила, та відсторонила його від футболу на чотири роки. Після цього футболіст подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Під час розгляду апеляції Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) внесло зміни до свого технічного документа щодо мельдонію. Хоча ці зміни не мають зворотної сили, тепер концентрація речовини, виявлена у пробі Мудрика, не вважалася б порушенням, якби аналіз був проведений за чинними правилами. У результаті FA, Мудрик та WADA домовилися завершити апеляційне провадження.

Раніше легенда Динамо назвав клуб, у якому Мудрик міг би набрати форму після повернення.