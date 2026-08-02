«Мудрика можуть віддати в оренду». Журналіст Sky Sports оцінив майбутнє українця в Челсі

Журналіст Sky Sports Каве Солхекол вважає, що український футболіст, попри скасування дискваліфікації, може не скоро повернутися на поле.

«Нам доведеться зачекати з поверненням Мудрика на поле. Гадаю, на нього ще чекає довгий і складний шлях до відновлення ігрової форми. Він уже два роки не грав і не тренувався належним чином.

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Хоча, з іншого боку, він підтримував дуже й дуже добру фізичну форму. Михайло тренувався самостійно. У нього були тренери. Він навіть наймав воротарів. Він тренувався на полі клубу із Західного Лондона, який не виступає в АПЛ.

Йому не дозволили тренуватися на базі Челсі, але невідомо, скільки часу йому знадобиться для повернення. Я не знаю, скільки часу мине, перш ніж ми знову побачимо його у складі «синіх» в АПЛ".

Солхекол вважає, що Мудрик може піти в оренду.

«Можливо, Мудрику доведеться піти в оренду, перш ніж повернутися до Челсі, але я вважаю, що йому все ще є що доводити, адже він був дуже дорогим придбанням для клубу, і, на мою думку, він сам визнає, що з моменту переходу до Прем'єр-ліги в нього не все склалося якнайкраще».

Мудрик не виходив на поле в офіційних матчах із листопада 2024 року. У грудні 2024-го Футбольна асоціація Англії (FA) повідомила українця про те, що в його допінг-пробі виявили заборонений препарат мельдоній, після чого вінгера відсторонили від футболу.

У січні 2026 року незалежна дисциплінарна комісія FA встановила, що Мудрик порушив антидопінгові правила, і відсторонила його від футболу на чотири роки. Після цього футболіст подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Під час розгляду апеляції Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) внесло зміни до свого технічного документа щодо мельдонію. Хоча ці зміни не мають зворотної сили, концентрація речовини, виявлена в пробі Мудрика, тепер не вважалася б порушенням, якби аналіз проводився за чинними правилами. У результаті FA, Мудрик і WADA домовилися завершити апеляційне провадження.

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Раніше в Челсі висловилися щодо майбутнього Мудрика після скасування дискваліфікації за допінг.