«Вистачить двох місяців». Колишній тренер Мудрика оцінив перспективи українця в Челсі після зняття дискваліфікації

Фахівець вважає, що за короткий час вінгер лондонського «Челсі» зможе вийти на високий рівень.

«Я дуже радий, що такий талановитий футболіст повертається у великий футбол. Правда перемогла. Я й досі вважаю, що Михайло не винен. Упевнений, що заборонена речовина випадково потрапила до його організму. Наскільки я його знаю, він завжди дотримувався режиму й правильно харчувався.

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Не сумніваюся, що найближчим часом він вийде на той рівень, на якому був до дискваліфікації, а можливо, стане навіть кращим. Знаючи потенціал Мудрика та його бажання грати у футбол, можу сказати, що він стане гравцем світового класу. Михайло — фанат своєї справи".

Леонов закликав головного тренера Челсі Хабі Алонсо дати шанс українському футболісту.

«Якщо головний тренер виявить до нього довіру, цей гравець не підведе. Я вірю, що Хабі Алонсо дасть Мудрику шанс поборотися за місце в стартовому складі Челсі. 70 мільйонів за футболіста віддають не просто так, тому такими гравцями не розкидаються, навіть якщо гравець був дискваліфікований. Знову ж таки, за умови повної довіри з боку наставника, Мудрику, гадаю, вистачить близько двох місяців, щоб бути в повній бойовій готовності», — сказав Леонов для Sport.ua.

Мудрик не виходив на поле в офіційних матчах із листопада 2024 року. У грудні 2024-го Футбольна асоціація Англії (FA) повідомила українця про те, що в його допінг-пробі виявили заборонений препарат мельдоній, після чого вінгера відсторонили від футболу.

У січні 2026 року незалежна дисциплінарна комісія FA встановила, що Мудрик порушив антидопінгові правила, і відсторонила його від футболу на чотири роки. Після цього футболіст подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Під час розгляду апеляції Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) внесло зміни до свого технічного документа щодо мельдонію. Хоча ці зміни не мають зворотної сили, концентрація речовини, виявлена в пробі Мудрика, тепер не вважалася б порушенням, якби аналіз проводився за чинними правилами. У результаті FA, Мудрик і WADA домовилися завершити апеляційне провадження.

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Раніше в Челсі висловилися щодо майбутнього Мудрика після скасування дискваліфікації за допінг.