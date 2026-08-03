Мудрик прибув до Гонконгу та приєднався до Челсі — відео з аеропорту

3 серпня, 12:50
Михайло Мудрик (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)

Михайло Мудрик (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик прибув до Гонконгу, щоб розпочати передсезонну підготовку разом із командою.

У соціальних мережах з’явилося відео з аеропорту, на якому Мудрик роздає автографи вболівальникам після прильоту.

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25-річний футболіст повернеться до роботи з першою командою лондонського клубу. Підготовка проходитиме під керівництвом нового головного тренера Хабі Алонсо.

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Челсі вже провів два товариські матчі: переміг Сідней Вондерерс (6:4) і поступився Тоттенгему (1:2). У наступному поєдинку «сині» зіграють проти Ювентуса. Гра відбудеться 5 серпня.

Мудрик не виходив на поле в офіційних матчах із листопада 2024 року. У грудні 2024-го Футбольна асоціація Англії (FA) повідомила українця про те, що в його допінг-пробі виявили заборонений препарат мельдоній, після чого вінгера відсторонили від футболу.

У січні 2026 року незалежна дисциплінарна комісія FA встановила, що Мудрик порушив антидопінгові правила, і відсторонила його від футболу на чотири роки. Після цього футболіст подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Під час розгляду апеляції Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) внесло зміни до свого технічного документа щодо мельдонію. Хоча ці зміни не мають зворотної сили, концентрація речовини, виявлена в пробі Мудрика, тепер не вважалася б порушенням, якби аналіз проводився за чинними правилами. У результаті FA, Мудрик і WADA домовилися завершити апеляційне провадження.

Раніше в Челсі висловилися щодо майбутнього Мудрика після скасування дискваліфікації за допінг.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол ФК Челсі Михайло Мудрик

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