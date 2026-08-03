Мудрик провів перше тренування з Челсі після скасування дискваліфікації — відео

Вінгер збірної України Михайло Мудрик провів перше тренування у складі лондонського Челсі після скасування його дискваліфікації за порушення антидопінгових правил.

Челсі опублікував відео з тренування, на якому український футболіст працює разом із командою.

Раніше 25-річний Мудрик прибув до Гонконгу, де лондонський клуб проводить передсезонний збір.

Реклама

Передсезонна підготовка Челсі вже включала два контрольні матчі. Лондонці перемогли Сідней Вондерерс із рахунком 6:4, а також поступилися Тоттенгему — 1:2.

Наступний спаринг «сині» проведуть проти Ювентуса 5 серпня.

Нагадаємо, у грудні 2024 року Мудрик був тимчасово відсторонений після позитивного тесту на заборонену речовину, а у червні 2025-го футболіста офіційно звинуватили в порушенні антидопінгових правил.

У 2026 році незалежна дисциплінарна комісія FA встановила, що Мудрик порушив антидопінгові правила, і відсторонила його від футболу на чотири роки. Після цього футболіст подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Під час розгляду апеляції Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) внесло зміни до технічного документа щодо мельдонію. Хоча ці зміни не мали зворотної сили, концентрація речовини, виявлена в пробі Мудрика, за новими правилами не вважалася б порушенням.

У результаті FA, Мудрик і WADA домовилися завершити апеляційне провадження, після чого дискваліфікацію футболіста було скасовано.

Раніше в Челсі висловилися щодо майбутнього Мудрика після завершення справи щодо допінгу.