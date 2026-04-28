«Серйозний фінансовий удар». Шахтар ризикує втратити 30 мільйонів євро

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін прокоментував тимчасове відсторонення через позитивну допінг-пробу колишнього півзахисника команди Михайла Мудрика, який зараз виступає за Челсі.

Представник «гірників» розповів, що в контракті українця з лондонським клубом прописані бонуси на суму 30 мільйонів євро.

«Якщо Мудрик не грає, якщо Челсі не досягає результатів, ми втрачаємо ці 30 мільйонів євро. Для нас це серйозний фінансовий удар. Тому всі вірять, що ця історія завершиться якнайшвидше з позитивним результатом і Мудрик повернеться до гри. В іншому разі ми опинимося в ситуації, коли втратимо 30 мільйонів».

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Палкін підтримав українця і заявив, що той зможе повернутися у футбол і показувати хорошу гру.

«Я знаю Мудрика як гравця і як людину. Я вірю, що він повернеться і почне грати. Я знаю це, тому що ніколи в житті не зустрічав такого хлопця. Він справжній трудяга. І він доведе, що здатний грати і приносити результат команді.

Але, наскільки я розумію, наразі всі чекають на рішення суду, і в нас немає жодної інформації про те, коли це станеться і коли буде винесено остаточне рішення. Тому всі чекають новин", — наводить слова Палкіна ESPN.

Нагадаємо, у січні 2023 року українець підписав контракт із Челсі до літа 2031-го. Повідомлялося, що сума трансферу без бонусів склала 70 млн євро.

Михайло провів 73 матчі за клуб (10 голів, 11 асистів). А в грудні 2024-го був тимчасово відсторонений після позитивного тесту на заборонену речовину, а в червні 2025 року Мудрика офіційно звинуватили в порушенні антидопінгових правил.

Українець заперечував свою провину і прийняв рішення відкрити пробу Б, яка, за даними ЗМІ, підтвердила позитивний результат. Михайлу загрожує дискваліфікація до чотирьох років.

Востаннє українець виходив на поле в матчі загального етапу Ліги конференцій проти Гайденгайма (2:0), гра відбулася 28 листопада 2024 року.

Раніше Сергій Палкін розповів, чим займається Мудрик під час дискваліфікації.