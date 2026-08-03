«Він не повинен займати чуже місце»: легендарний форвард розповів, чи варто викликати Мудрика до збірної України

На думку легендарного футболіста, 25-річному Мудрику буде важко влитися в ігровий процес лондонської команди після тривалої паузи.

«Я не буду оригінальним, коли скажу, що в Челсі дуже гостра конкуренція за місце у стартовому складі, і навряд чи новий головний тренер Хабі Алонсо влаштує для Михайла якийсь пільговий режим. Він відповідає за результат, тому гратимуть найсильніші на даний момент. Ось чому дуже багато залежатиме від самого Мудрика, передусім від того, чи готовий він буде ментально до виступів у найсильнішій лізі світу — АПЛ. Це неабиякий виклик, і з Михайла будуть суворо питати за кожну помилку», — цитує Гецка Sport.ua.

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Ексфорвард також вважає, що з поверненням Мудрика до збірної України не варто квапитись.

«На мій погляд, і з вересневим викликом Мудрика до національної збірної України для участі в Лізі націй слід відштовхуватися від спортивної складової. Він не повинен займати чужого місця. Якщо зуміє швидко довести свою профспроможність, то жодних питань не виникне. Але про якісь поблажки не може бути навіть мови», — сказав Гецко.

Мудрик востаннє виходив на поле в офіційному матчі 28 листопада 2024 року, коли зіграв за Челсі у Лізі конференцій. У листопаді того ж року він наразі востаннє зіграв за збірну України.

Раніше в Челсі висловилися щодо майбутнього Мудрика після скасування дискваліфікації за допінг.