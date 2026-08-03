Як повідомляє ТаТоТаке, майбутнє українця в команді поки що залишається невизначеним.

Клуб не планує ухвалювати жодних кадрових рішень до завершення передсезонної підготовки. Головний тренер «синіх» Хабі Алонсо хоче оцінити фізичний стан Мудрика та його готовність до сезону.

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«Наразі Челсі не має об'єктивної оцінки його стану та можливостей. Тренер наголосив, що можливі будь-які варіанти, але спершу потрібно подивитися на гравця в роботі».

За інформацією джерела, наразі Челсі не має жодних пропозицій щодо Мудрика.

«Усі чутки, що з’являються в пресі щодо клубів, які нібито хочуть орендувати Михайла й ведуть про це переговори з Челсі, — це фейк. Туреччина, Бельгія, французький Страсбур — жоден із цих варіантів зараз не розглядається».

Мудрик не виходив на поле в офіційних матчах із листопада 2024 року. У грудні 2024-го Футбольна асоціація Англії (FA) повідомила українця про те, що в його допінг-пробі виявили заборонений препарат мельдоній, після чого вінгера відсторонили від футболу.

У січні 2026 року незалежна дисциплінарна комісія FA встановила, що Мудрик порушив антидопінгові правила, і відсторонила його від футболу на чотири роки. Після цього футболіст подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Під час розгляду апеляції Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) внесло зміни до свого технічного документа щодо мельдонію. Хоча ці зміни не мають зворотної сили, концентрація речовини, виявлена в пробі Мудрика, тепер не вважалася б порушенням, якби аналіз проводився за чинними правилами. У результаті FA, Мудрик і WADA домовилися завершити апеляційне провадження.

Раніше в Челсі висловилися щодо майбутнього Мудрика після скасування дискваліфікації за допінг.