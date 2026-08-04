Поліція підозрює наркоугруповання: у Бразилії під час матчу застрелили 15-річного футболіста

У бразильському місті Масейо під час товариського матчу загинув 15-річний Мікаель Леандро — колишній гравець юнацької команди Сан-Паулу.

Як повідомляє Ge.Globo, за інформацією цивільної поліції, трагедія сталася в суботу в районі Понтал-да-Барра на півдні столиці штату Алагоас. Правоохоронці вважають, що підліток став випадковою жертвою стрілянини.

Реклама

На початку цього року Мікаель Леандро виступав за юнацьку команду Сан-Паулу та разом із нею виграв Кубок Фіктора. Після цього хлопець, який був родом зі штату Алагоас і жив у районі Жасінтінью в Масейо, повернувся до рідного міста та почав тренуватися в команді CSA U15.

Після поранення Мікаеля доставили до Державної лікарні загального профілю (HGE), однак врятувати його не вдалося — він помер від отриманих травм.

Клуб CSA опублікував офіційну заяву, в якій висловив співчуття у зв’язку зі смертю юного футболіста.

«Спортивний центр Алагоано глибоко шкодує з приводу смерті юного Мікаеля Леандро, який був членом команди Асулао. Ми висловлюємо співчуття його друзям та родині у цей важкий час. Сподіваємося, що компетентні органи розслідують справу, щоб розкрити цей жорстокий злочин», — йдеться у заяві клубу.

На місце події прибув керівник Відділу вбивств та особистого захисту (DHPP) Уеслей Ліма, який розпочав розслідування.

Поліція вже опитує свідків. Основною версією слідства є те, що стрілянину влаштували угруповання, пов’язані з незаконним обігом наркотиків.

Окрім Мікаеля Леандро, унаслідок стрілянини поранення від вогнепальної зброї отримали й інші люди.

Раніше повідомлялось, що захисник збірної Зімбабве та південноафриканського клубу Мамелоді Сандаунз Дівайн Лунга вижив після нападу з використанням вогнепальної зброї в Йоганнесбурзі.