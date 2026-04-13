В Україні президент футбольного клубу оновив віковий рекорд, зігравши у матчі в 60-річному віці

Президент і гравець одеської Реал Фарми Микола Лиховидов оновив власний рекорд як найстарший професійний футболіст України в історії.

Сьогодні, 13 квітня, у матчі 26-го туру групи А Другої ліги проти Скали 1911 (0:0) 60-річний Лиховидов з’явився на полі у компенсований час — на 90+3 хвилині. Таким чином він зіграв у віці 60 років і 79 днів, знову переписавши власний рекорд.

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Це вже друге оновлення рекорду за останній час — 3 квітня, він виходив на поле у грі проти Самбір-Ниви-2, коли йому було 60 років і 69 днів.

У нинішньому сезоні Лиховидов уже провів 17 матчів у всіх турнірах, але не відзначився результативними діями.

Реал Фарма наразі йде на останньому місці турнірної таблиці групи А Другої ліги, маючи лише три очки. Наступний матч команда проведе 19 квітня проти Атлета.

​Найстаршим професійним футболістом, який взяв участь в офіційному матчі, є єгиптянин Еззельдін Бахадер, який 7 березня 2020 року зіграв за команду 6 жовтня в поєдинку Третьої ліги Єгипту у віці 74 років і 125 днів.

Раніше повідомлялося, що футболіст Баварії Леннарт Карл встановив віковий рекорд, ставши наймолодшим в історії гравцем, який зумів відзначитися у трьох матчах Ліги чемпіонів поспіль.

Також нещодавно 16-річний талант Арсенала Макс Доуман встановив історичний рекорд, ставши наймолодшим в історії футболістом, який зіграв у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.