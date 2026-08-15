Мілан відсторонив від тренувань форварда збірної Франції та шукає йому новий клуб — ЗМІ

15 серпня, 15:37
Нкунку виставили на трансфер (Фото: instagram.com/c_nkunku)

Нкунку виставили на трансфер (Фото: instagram.com/c_nkunku)

Мілан повідомив Крістоферу Нкунку, що він більше не тренуватиметься з основною командою.

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Французький нападник більше не входить до планів головного тренера Рубена Аморіма, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. За його даними, Нкунку доступний для трансферу як на правах оренди, так і на постійній основі.

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Представники футболіста вже ведуть переговори з потенційними покупцями в Італії та за кордоном. Інтерес до Нкунку виявляють кілька клубів — серед можливих варіантів називають, зокрема, Барселону, РБ Лейпциг і дортмундську Боруссію.

Рішення Аморіма стало частиною масштабної перебудови складу Мілана. Окрім Нкунку, до планів тренера не увійшли, зокрема, Фікайо Томорі, Юссуф Фофана та Давід Одогу.

Нкунку перейшов у Мілан з Челсі у 2025 році. Минулого сезону він провів за італійський клуб 35 матчів і забив вісім голів.

За національну збірну Франції Нкунку провів 18 матчів й забив два голи.

Нагадаємо, Аморім очолив Мілан цього літа. Португалець змінив Массіміліано Аллегрі, під керівництвом якого «россонері» не зуміли кваліфікуватися до Ліги чемпіонів за підсумками минулого сезону.

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Раніше повідомлялося, що Мілан оформив найдорожчий трансфер у своїй історії, підписавши дворазового переможця ЛЧ.

Редактор: Орест Дида

Теги:   ФК Мілан Футбол Збірна Франції Рубен Аморім

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