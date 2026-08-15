Мілан повідомив Крістоферу Нкунку, що він більше не тренуватиметься з основною командою.

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Французький нападник більше не входить до планів головного тренера Рубена Аморіма, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. За його даними, Нкунку доступний для трансферу як на правах оренди, так і на постійній основі.

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Представники футболіста вже ведуть переговори з потенційними покупцями в Італії та за кордоном. Інтерес до Нкунку виявляють кілька клубів — серед можливих варіантів називають, зокрема, Барселону, РБ Лейпциг і дортмундську Боруссію.

Рішення Аморіма стало частиною масштабної перебудови складу Мілана. Окрім Нкунку, до планів тренера не увійшли, зокрема, Фікайо Томорі, Юссуф Фофана та Давід Одогу.

Нкунку перейшов у Мілан з Челсі у 2025 році. Минулого сезону він провів за італійський клуб 35 матчів і забив вісім голів.

За національну збірну Франції Нкунку провів 18 матчів й забив два голи.

Нагадаємо, Аморім очолив Мілан цього літа. Португалець змінив Массіміліано Аллегрі, під керівництвом якого «россонері» не зуміли кваліфікуватися до Ліги чемпіонів за підсумками минулого сезону.

Раніше повідомлялося, що Мілан оформив найдорожчий трансфер у своїй історії, підписавши дворазового переможця ЛЧ.