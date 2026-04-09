«Допомагав фінансово і дав житло». Ексворотар Динамо згадав, як Луческу зустрів війну в Україні

Бойко розповів, як румунський фахівець допомагав людям, коли Російська Федерація почала повномасштабне вторгнення в Україну.

«Це людина з величезним життєвим досвідом. Звичайно, жодна людина не скаже, що їй тоді не було страшно. Але Луческу зробив абсолютно все для того, щоб допомогти всім без винятку: співробітникам клубу, сім'ям футболістів, близьким, друзям.

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Він організував автобуси до Румунії, забезпечив житлом і притулком тих, хто цього потребував. Допомагав і фінансово, і своїм впливом. Дивлячись на нього, ми розуміли: ця людина не має сумнівів і страху в очах. Своїми діями він мотивував нас почуватися спокійніше. Це був неймовірний рівень підтримки".

Бойко вважає румунського фахівця легендою і провів порівняння з Валерієм Лобановським.

«Яким одним словом назвати Луческу? Легенда. 100 відсотків, людина з великої літери. Знаєте, Валерія Лобановського називали „Метр“. Мені не пощастило пограти під керівництвом Валерія Васильовича, але мій батько працював із ним, тож я прекрасно знаю, що Лобановський — неймовірний психолог. І я можу сказати, що Луческу також прекрасно розумів психологію, тому він і Містер», — сказав Бойко для УФ.

Раніше ми писали, що Ребров емоційно відреагував на смерть Луческу, згадавши конкуренцію в Україні.