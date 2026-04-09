«Світ втратив легендарну особистість». Колишній воротар Динамо відреагував на смерть Луческу

Колишній голкіпер Динамо Київ і збірної України болісно сприйняв відхід румунського фахівця з життя.

«Це дуже важкий день. Без перебільшення, світ втратив насамперед прекрасну людину. Батька, дідуся, чоловіка, друга, тренера… Я справді слідкував за перебігом подій, спілкувався з футболістами, з друзями, знав інформацію від близьких людей про те, в якому стані він перебував з моменту госпіталізації. Це людина, до якої я небайдужий.

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Дійсно важко. Хто б як не ставився до цієї людини, світ втратив легендарну особистість. Людину з великої літери. Це величезна втрата для всього футболу, і особливо для українського. Певною мірою він змінив наш футбол. Він дав дуже багато кожному гравцеві, який мав можливість із ним працювати. Зараз я дивлюся інтернет, соцмережі - напевно, немає жодної байдужої людини у футбольному світі, яка б не попрощалася з Містером. Дуже болюча втрата".

Бойко згадав свою першу зустріч із Луческу, яка відбулася, коли він очолив Динамо Київ.

«Перша особиста розмова у мене відбулася, коли Містер очолив Динамо. До цього ми перетиналися тільки на футбольному полі, коли він тренував Шахтар. Ця розмова справила на мене дуже велике враження. Це відверта людина, чесна, абсолютно щира, яка повністю присвятила себе футболу — іноді навіть на шкоду власній родині, проводячи весь час на базі з командою.

Ця людина на початку повномасштабної війни так сильно підтримувала Україну, наш народ, наші сім'ї та військовослужбовців… Його внесок неможливо переоцінити. Він допомагав абсолютно всім, чим міг: і фінансово, і своїм впливом".

За словами українського воротаря, перша розмова з Луческу вразила його найбільше.

«Під час першої розмови Луческу чітко і по-людськи позначив мою роль у клубі і мою важливість для нього. Таких відвертих людей, які говорять усе як є, мало. Мене це просто вразило.

Звісно, спочатку в багатьох футболістів було певне нерозуміння: як тренер, який відпрацював стільки років у головного конкурента — Шахтаря, — приходить до клубу, в якому ти виріс? Але він повністю віддавав себе роботі", — сказав Бойко для УФ.

Раніше ми писали, що Ребров емоційно відреагував на смерть Луческу, згадавши конкуренцію в Україні.