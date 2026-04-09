У рамках перенесеного сьомого туру чемпіонату Туреччини Галатасарай на виїзді зіграв із Гезтепе (3:1).

Футболісти Галатасарая вийшли на розминку перед матчем із у футболках із зображенням Луческу, який пішов із життя 7 квітня.

📸 Takımımız ısınmaya, vefat eden eski teknik direktörümüz Mircea Lucescu için hazırlanan tişörtlerle çıktı. #GÖZvGS | @arkham pic.twitter.com/vp1nZ8pHvY — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 8, 2026

Також гравці турецької команди вийшли на поле з банером на честь Луческу.

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Galatasaraylı futbolcular, Mircea Lucescu'yu andıkları pankartla sahaya çıktı. #GÖZvGS pic.twitter.com/kGCyyxkTmc — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 8, 2026

Прес-служба Галатасарая відреагувала на смерть румунського фахівця.

«Із глибоким сумом ми дізналися про смерть Мірчі Луческу — тренера, який приніс нашій країні ще один європейський трофей, завоювавши Суперкубок УЄФА, а також працював головним тренером нашої команди під час нашого 15-го чемпіонства.

Висловлюємо співчуття родині Мірчі Луческу, його близьким і всій футбольній спільноті. Ми тебе не забудемо, Луческу", — йдеться в повідомленні клубу.

Нагадаємо, що Луческу довго працював у Туреччині. Він тренував Галатасарай, з яким команда виграла чемпіонат 2001/02 і Суперкубок УЄФА 2000 року.

29 березня 2026 року Мірчу госпіталізували, йому стало зле в розташуванні збірної Румунії після поразки від Туреччини (0:1) у плей-оф відбору ЧС-2026. 2 квітня фахівець залишив посаду наставника румунської команди.

3 квітня Луческу пережив гострий інфаркт міокарда прямо в лікарні. Пізніше його ввели в медикаментозну кому після важких серцевих аритмій, які перестали піддаватися лікуванню.

Під час КТ у Луческу було виявлено численні ознаки ішемічних церебральних інсультів і запалення легеневої тромбоемболії, а його стан оцінювали як критичний. Кардіолог Штефан Буснату повідомляв про ураження одразу кількох органів — серце, мозок і легені.

Раніше ми писали, що зірка Інтера показав зворушливий кадр із Луческу і прокоментував смерть тренера.