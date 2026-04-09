Циганик розповів, що 2019 року випадково в Києві зустрівся з румунським фахівцем, унаслідок чого домовився з ним про інтерв'ю наступного дня.

«У серпні 2019 року Мірча Луческу на кілька днів приїхав до Києва. Ми випадково зустрілися в ресторані одного з готелів у центрі столиці. Він був разом із дружиною, яка тоді справила на мене неймовірне враження своєю чарівністю і теплотою ставлення до свого чоловіка. Я наважився попросити у Мірчі Луческу особисту зустріч наступного дня — він погодився.

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До цього ми кілька разів перетиналися в різних локаціях, але жодного разу не зустрічалися тет-а-тет. Ще з десяток разів говорили телефоном. З тих епізодів було важко скласти повноцінну думку про його особистість.

Наступного дня ми зустрілися у фойє готелю Hyatt. Цю розмову я запам’ятаю на все життя. Ми спілкувалися близько трьох годин — про все на світі, але найбільше про футбол. Напевно, у житті я не зустрічав людини, яка б настільки любила цю гру. Він був просто одержимий нею.

Луческу дуже хотів повернутися в український футбол. Тоді він щиро сподівався, що Шахтар запропонує йому повернутися після від'їзду Фонсеки. Але прийшов Каштру. А вже через рік Мірча Михайлович очолив Динамо і в перший сезон виграв усе, що можна було виграти на внутрішній арені".

Журналіст розповів, що Луческу любив Україну і планував приїхати до Києва.

«За останні роки ми багато спілкувалися. Коли почалася війна, Луческу отримав пропозицію очолити Фенербахче, але відмовився, пояснивши, що не може покинути Україну в такий важкий час. Востаннє ми спілкувалися з ним за шість днів до його відходу в інший світ. Він сказав, що обов’язково хоче приїхати до Києва. Не встиг.

Колись можна буде написати велику розповідь про Луческу, але це потрібно переосмислити. А зараз ми всі маємо висловити щирі співчуття його родині. Пішла людина, про яку пам’ятатимуть дуже довго. А його внесок в український футбол ми зможемо оцінити тільки через багато років", — написав Циганик на своїй сторінці в Instagram.

29 березня 2026 року Мірчу госпіталізували, йому стало зле в розташуванні збірної Румунії після поразки від Туреччини (0:1) у плей-оф відбору ЧС-2026. 2 квітня фахівець залишив посаду наставника румунської команди.

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3 квітня Луческу пережив гострий інфаркт міокарда прямо в лікарні. Пізніше його ввели в медикаментозну кому після важких серцевих аритмій, які перестали піддаватися лікуванню.

Під час КТ у Луческу було виявлено численні ознаки ішемічних церебральних інсультів і запалення легеневої тромбоемболії, а його стан оцінювали як критичний. Кардіолог Штефан Буснату повідомляв про ураження одразу кількох органів — серце, мозок і легені.

Раніше ми писали, що Ребров емоційно відреагував на смерть Луческу, згадавши конкуренцію в Україні.