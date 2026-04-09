«Я пишаюся, що він був моїм другом». Ахметов прибув у Бухарест на прощання з Луческу

У коментарі Digi Sport Ахметов сказав, що пишається, що Містер був його другом.

«Я прийшов попрощатися зі своїм другом. Це трагедія. Ми провели 12 років разом, виграли 22 трофеї, включаючи Кубок УЄФА.

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Він був моїм другом, і я пишаюся тим, що він був моїм другом. Ви маєте пишатися тим, що у вас був Мірча Луческу — великий тренер і велика людина", — сказав Ахметов.

Містер помер 7 квітня. Наступного дня на Національному стадіоні Бухареста розпочалася церемонія прощання з наставником. Похоронна служба в церкві розпочнеться у п’ятницю, 10 квітня, вранці в храмі Святого Елефтерія. Поховання відбудеться на кладовищі Беллу у Бухаресті, де буде присутня лише родина Мірчі Луческу, повідомляє DigiSport.

29 березня 2026 року Мірчу госпіталізували, йому стало зле у розташуванні збірної Румунії після поразки від Туреччини (0:1) у плей-оф відбору ЧС-2026. 2 квітня фахівець залишив посаду наставника румунської команди.

3 квітня Луческу пережив гострий інфаркт міокарда прямо в лікарні. Пізніше його ввели у медикаментозну кому після важких серцевих аритмій, які перестали піддаватися лікуванню.

Під час КТ у Луческу було виявлено численні ознаки ішемічних церебральних інсультів і запалення легеневої тромбоемболії, а його стан оцінювався як критичний. Кардіолог Штефан Буснату повідомляв про ураження одразу декількох органів — серце, мозок і легені.

Раніше ми писали, що викарбувано на гробниці Луческу на кладовищі в Бухаресті.