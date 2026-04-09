«Він прожив щасливе життя». Ахметов розповів, чого навчив Луческу під час його роботи в Шахтарі

Президент Шахтаря Рінат Ахметов відвідав церемонію прощання з Мірчею Луческу , який очолював «гірників» з 2004 по 2016 рік.

Бізнесмен зазначив, що Містер не міг жити без роботи. Ахметов пригадав, що Луческу навчив його пити вино, а він у відповідь познайомив тренера з караоке.

«Мірча прожив щасливе життя. Він не міг без роботи. Мірча Луческу навчив мене пити вино. Я навчив його караоке.

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Ми згадали разом із Резваном, як він нас переміг, ми не забули ту поразку. Його син на правильному шляху, він топтренер", — цитує Ахметова gsp.ro.

Містер помер 7 квітня. Наступного дня на Національному стадіоні Бухареста розпочалася церемонія прощання з наставником. Похоронна служба в церкві розпочнеться у п’ятницю, 10 квітня, вранці в храмі Святого Елефтерія. Поховання відбудеться на кладовищі Беллу у Бухаресті, де буде присутня лише родина Мірчі Луческу, повідомляє DigiSport.

29 березня 2026 року Мірчу госпіталізували, йому стало зле у розташуванні збірної Румунії після поразки від Туреччини (0:1) у плей-оф відбору ЧС-2026. 2 квітня фахівець залишив посаду наставника румунської команди.

3 квітня Луческу пережив гострий інфаркт міокарда прямо в лікарні. Пізніше його ввели у медикаментозну кому після важких серцевих аритмій, які перестали піддаватися лікуванню.

Під час КТ у Луческу було виявлено численні ознаки ішемічних церебральних інсультів і запалення легеневої тромбоемболії, а його стан оцінювався як критичний. Кардіолог Штефан Буснату повідомляв про ураження одразу декількох органів — серце, мозок і легені.

Раніше ми писали, що викарбувано на гробниці Луческу на кладовищі в Бухаресті.