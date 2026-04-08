«Це все зникає в землі». Що викарбувано на гробниці Луческу на кладовищі в Бухаресті

У вівторок, 7 квітня, у 80 років умер легендарний румунський тренер Мірча Луческу .

На Національному стадіоні Бухареста розпочалася церемонія прощання з наставником.

Труна з тілом Містера перебуватиме на найбільшій арені Румунії до кінця четверга. Похоронна служба в церкві розпочнеться у п’ятницю, 10 квітня, вранці в храмі Святого Елефтерія. Поховання відбудеться на кладовищі Беллу у Бухаресті, де буде присутня лише родина Мірчі Луческу, повідомляє DigiSport.

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Луческу придбав гробницю на цьому кладовищі понад десять років тому. Вона розташована на головній алеї. Як зазначає джерело, на гробниці викарбований напис: «Звання, слава, багатство — все це зникає в землі; будь-яка краса — все гине й розчиняється. Живі, поки працюєте, залиште після себе пам’ять та добрі справи».

Гробниця Луческу / Фото: mediaflux.ro

29 березня 2026 року Мірчу госпіталізували, йому стало зле у розташуванні збірної Румунії після поразки від Туреччини (0:1) у плей-оф відбору ЧС-2026. 2 квітня фахівець залишив посаду наставника румунської команди.

3 квітня Луческу пережив гострий інфаркт міокарда прямо в лікарні. Пізніше його ввели у медикаментозну кому після важких серцевих аритмій, які перестали піддаватися лікуванню.

Під час КТ у Луческу було виявлено численні ознаки ішемічних церебральних інсультів і запалення легеневої тромбоемболії, а його стан оцінювався як критичний. Кардіолог Штефан Буснату повідомляв про ураження одразу декількох органів — серце, мозок і легені.

Раніше ми писали, що Ребров емоційно відреагував на смерть Луческу, згадавши конкуренцію в Україні.