«У нього вже тоді були проблеми зі здоров’ям». Шевченко висловився про смерть Луческу

Президент Української асоціації футболу, легендарний форвард Андрій Шевченко прокоментував смерть екстренера Шахтаря і Динамо Мірчі Луческу. Відомий румунський фахівець пішов із життя 7 квітня у віці 80 років .

Шевченко розповів про вагомий внесок Луческу в український футбол.

«Я його дуже поважав. Дуже шкода, що він пішов із життя. Мірча Луческу — один із тих тренерів, який зробив дуже багато для українського футболу. Для мене Валерій Васильович Лобановський — еталон, але поважаю й Луческу. Я з Мірчею спілкувався за кілька місяців до цього. В нього вже тоді були проблеми зі здоров’ям», — цитує Шевченка 24 канал.

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Нагадаємо, Луческу очолював Шахтар у 2004−2016 роках. Разом з донецькою командою румунський тренер здобув 22 трофеї: вісім титулів чемпіона України, шість Кубків України, сім Суперкубків України, а також перший для клубу європейський трофей — Кубок УЄФА-2009. Пізніше Луческу працював у Динамо, з яким виграв УПЛ у сезоні 2020/21, а також Кубок і Суперкубок України. Мірча входить до трійки найуспішніших тренерів в історії футболу.

29 березня Луческу госпіталізували, йому стало зле у розташуванні збірної Румунії після поразки від Туреччини (0:1) у плей-оф відбору ЧС-2026. 2 квітня фахівець залишив посаду наставника румунської команди.

3 квітня Луческу пережив гострий інфаркт міокарда прямо в лікарні. Пізніше його ввели у медикаментозну кому після важких серцевих аритмій, які перестали піддаватися лікуванню.

Під час КТ у Луческу було виявлено численні ознаки ішемічних церебральних інсультів і запалення легеневої тромбоемболії, а його стан оцінювався як критичний.

Кардіолог Штефан Буснату оцінив стан румунського тренера після КТ, заявивши, що уражено одразу кілька органів — серце, мозок і легені, тому ризики значно зростають. Увечері 7 квітня Мірча помер.