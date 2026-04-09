«Зробив революцію». На честь Мірчі Луческу назвуть новий стадіон Динамо

Він повідомив, що новий стадіон бухарестського Динамо буде названий на честь Містера. Зазначимо, що арена будується на місці старої, яку відкрили у 1952 році (вміщує понад 15 тисяч глядачів), а роботи планують завершити через кілька років.

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«Від імені Міністерства внутрішніх справ, а також клубу Динамо Бухарест, усієї спільноти великої родини Міністерства внутрішніх справ, я особисто та колеги з керівництва Міністерства, силових структур і клубу Динамо, присутні тут, висловлюємо повагу до людини, досконалого професіонала та патріота Мірчі Луческу, а також глибокий жаль через його передчасний відхід із цього світу. Великий Мірча Луческу зробив революцію в румунському футболі, професії футбольного тренера і став національним надбанням, визнаним у всьому світі.

На знак поваги до тих чудових речей, які великий Мірча Луческу приніс у румунський футбол, у нашу країну, а також у світовий футбол, ми прийняли рішення розпочати юридичні процедури, щоб назвати майбутній стадіон клубу Динамо — «Стадіон Динамо імені Мірчі Луческу». Нехай спочиває з миром і спокоєм великий Мірча Луческу", —цитує Предою Sport.ro.

Містер помер 7 квітня. Наступного дня на Національному стадіоні Бухареста розпочалася церемонія прощання з наставником. Похоронна служба в церкві розпочнеться у п’ятницю, 10 квітня, вранці в храмі Святого Елефтерія. Поховання відбудеться на кладовищі Беллу у Бухаресті, де буде присутня лише родина Мірчі Луческу, повідомляє DigiSport.

Зазначимо, що Луческу був гравцем Динамо Бухарест з 1963 по 1977 рік, а також тренував клуб з 1985-го по 1990-й.

Раніше ми писали, що Ахметов прибув у Бухарест на прощання з Луческу.