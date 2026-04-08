Буде лише родина. Луческу поховають у гробниці, яку він купив понад 10 років тому — фото

8 квітня, 20:11
Мірча Луческу (Фото: Колаж NV)

Мірча Луческу (Фото: Колаж NV)

На Національному стадіоні Бухареста розпочалася церемонія прощання з легендарним тренером Мірчою Луческу, який помер 7 квітня.

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Труна з тілом Містера перебуватиме на найбільшій арені Румунії до кінця четверга. Похоронна служба в церкві розпочнеться у п’ятницю, 10 квітня, вранці в храмі Святого Елефтерія. Поховання відбудеться на кладовищі Беллу у Бухаресті, де буде присутня лише родина Мірчі Луческу, повідомляє DigiSport.

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Як зазначає digi24.ro, Луческу придбав гробницю на цьому кладовищі понад десять років тому. Вона розташована на головній алеї.

Гробниця Луческу (Фото: mediaflux.ro)
Гробниця Луческу / Фото: mediaflux.ro
mediaflux.ro
Фото: mediaflux.ro
mediaflux.ro
Фото: mediaflux.ro
mediaflux.ro
Фото: mediaflux.ro

29 березня 2026 року Мірчу госпіталізували, йому стало зле у розташуванні збірної Румунії після поразки від Туреччини (0:1) у плей-оф відбору ЧС-2026. 2 квітня фахівець залишив посаду наставника румунської команди.

3 квітня Луческу пережив гострий інфаркт міокарда прямо в лікарні. Пізніше його ввели у медикаментозну кому після важких серцевих аритмій, які перестали піддаватися лікуванню.

Під час КТ у Луческу було виявлено численні ознаки ішемічних церебральних інсультів і запалення легеневої тромбоемболії, а його стан оцінювався як критичний. Кардіолог Штефан Буснату повідомляв про ураження одразу декількох органів — серце, мозок і легені.

Раніше ексзірка Шахтаря Тайсон показав пам’ятні фото з Луческу, відреагувавши на смерть легендарного тренера.

Редактор: Андрій Павлечко

Теги:   Мірча Луческу Футбол

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