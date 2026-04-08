Буде лише родина. Луческу поховають у гробниці, яку він купив понад 10 років тому — фото
Мірча Луческу (Фото: Колаж NV)
На Національному стадіоні Бухареста розпочалася церемонія прощання з легендарним тренером Мірчою Луческу, який помер 7 квітня.
Труна з тілом Містера перебуватиме на найбільшій арені Румунії до кінця четверга. Похоронна служба в церкві розпочнеться у п’ятницю, 10 квітня, вранці в храмі Святого Елефтерія. Поховання відбудеться на кладовищі Беллу у Бухаресті, де буде присутня лише родина Мірчі Луческу, повідомляє DigiSport.
Як зазначає digi24.ro, Луческу придбав гробницю на цьому кладовищі понад десять років тому. Вона розташована на головній алеї.
29 березня 2026 року Мірчу госпіталізували, йому стало зле у розташуванні збірної Румунії після поразки від Туреччини (0:1) у плей-оф відбору ЧС-2026. 2 квітня фахівець залишив посаду наставника румунської команди.
3 квітня Луческу пережив гострий інфаркт міокарда прямо в лікарні. Пізніше його ввели у медикаментозну кому після важких серцевих аритмій, які перестали піддаватися лікуванню.
Під час КТ у Луческу було виявлено численні ознаки ішемічних церебральних інсультів і запалення легеневої тромбоемболії, а його стан оцінювався як критичний. Кардіолог Штефан Буснату повідомляв про ураження одразу декількох органів — серце, мозок і легені.
Раніше ексзірка Шахтаря Тайсон показав пам’ятні фото з Луческу, відреагувавши на смерть легендарного тренера.