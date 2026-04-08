У Бухаресті відбувається церемонія прощання з легендарним тренером Мірчею Луческу, який помер 7 квітня .

Труну з тілом Містера було доставлено на Національний стадіон Бухареста, де вона перебуватиме до кінця четверга. Похоронна служба в церкві розпочнеться у п’ятницю вранці в храмі Святого Елефтерія. Поховання відбудеться на кладовищі Беллу, де буде присутня лише родина Мірчі Луческу, повідомляє DigiSport.

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Прощання з Луческу / Фото: Inquam Photos / Octav Ganea

Фото: Cristian NISTOR / AGERPRES Photo

Фото: Cristian NISTOR / AGERPRES Photo

Зазначимо, що Національний стадіон Бухареста — найбільший стадіон у Румунії (понад 55 тисяч глядачів), який приймає домашні матчі національної збірної Румунії, яку Луческу очолював двічі.

29 березня 2026 року Мірчу госпіталізували, йому стало зле у розташуванні збірної Румунії після поразки від Туреччини (0:1) у плей-оф відбору ЧС-2026. 2 квітня фахівець залишив посаду наставника румунської команди.

3 квітня Луческу пережив гострий інфаркт міокарда прямо в лікарні. Пізніше його ввели у медикаментозну кому після важких серцевих аритмій, які перестали піддаватися лікуванню.

Під час КТ у Луческу було виявлено численні ознаки ішемічних церебральних інсультів і запалення легеневої тромбоемболії, а його стан оцінювався як критичний. Кардіолог Штефан Буснату повідомляв про ураження одразу декількох органів — серце, мозок і легені.

Раніше ми писали, що зірка Інтера показав зворушливий кадр із Луческу і прокоментував смерть тренера.