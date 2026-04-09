Румунський журналіст Пол Андоне опублікував відео, в якому показав колишнього захисника Шахтаря, Барселони і збірної України, який приїхав до Бухареста, щоб попрощатися з Мірчею Луческу.

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«Я просто хочу… Я хочу подякувати йому за ту роль, яку він зіграв у моєму житті. Він був учителем, наставником, майстром для всіх нас.

Думаю, тільки зараз ми, нарешті, зрозуміємо, наскільки великий він був і яку величезну спадщину він залишив у футболі, а також особисто всім тим, кого він тренував і з ким був пов’язаний.

Я відчуваю до нього величезну вдячність. Мені дуже пощастило, що він був моїм тренером стільки років", — наводить слова Чигринського GSP.

Чигринський довгий час грав під керівництвом Луческу в Шахтарі. Румунський фахівець очолював донецький клуб із 2004 до 2016 року, вигравши з ним 22 трофеї.

29 березня 2026 року Мірчу госпіталізували, йому стало зле в розташуванні збірної Румунії після поразки від Туреччини (0:1) у плей-оф відбору ЧС-2026. 2 квітня фахівець залишив посаду наставника румунської команди.

3 квітня Луческу пережив гострий інфаркт міокарда прямо в лікарні. Пізніше його ввели в медикаментозну кому після важких серцевих аритмій, які перестали піддаватися лікуванню.

Під час КТ у Луческу було виявлено численні ознаки ішемічних церебральних інсультів і запалення легеневої тромбоемболії, а його стан оцінювали як критичний. Кардіолог Штефан Буснату повідомляв про ураження одразу кількох органів — серце, мозок і легені.

Раніше ми писали, що Маркевич відреагував на смерть Луческу, порівнявши його з Лобановським.