«У нас люди трошки космонавти». Федецький висловився про можливе призначення Маркевича тренером збірної України

Федецький вважає, що 75-річний фахівець є ідеальним кандидатом на вакантну посаду, а його вік не стане проблемою.

«Маркевич занадто старий? У нас люди трошки космонавти, диванні експерти, вони розуміють… Дивіться, беремо Анчелотті, беремо Гасперіні, згадаємо покійного Валерія Васильовича Лобановського, який казав, що футбол — це майбутнє, це прогрес, це коли гратимуть у пів дотика, швидкісний футбол, тактичний футбол. Він тоді вже бачив.

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І тому вік — це не вік, це досвід. А такий багаж знань, який є у Мирона Богдановича… Знаю його напрацювання, що він думає про збірну, як він хоче їх втілювати — це фантастика.

Тому прошу наших експертів, які не дуже розбираються, звертають увагу на вік: вік — це не проблема. Людина футбольна — це досвід, набутий протягом життя за такі клуби, як Дніпро, Металіст, Карпати, невеличкий період у збірній України. Такий досвід не кожен має", — сказав Федецький в інтерв'ю каналу Футбольний Диван.

Нагадаємо, наприкінці квітня з посади головного тренера збірної України звільнили Сергія Реброва, який не зумів вивести команду на ЧС-2026.

Маркевич у 2010 році вже був головним тренером національної команди. На чолі збірної він провів чотири матчі. Останнім місцем роботи Маркевича були Карпати, які він очолював у 2023−2024 роках.

Повідомлялося, що у фінальному списку кандидатів на роль тренера збірної України опинилися Мирон Маркевич, Ігор Йовічевіч та Андреа Мальдера.