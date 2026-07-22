«З таким складом нічого не досягне». Маркевич розповів, як Україні вийти на ЧС-2030

22 липня, 08:53
Мирон Маркевич (Фото: ФК Карпати Львів)

Мирон Маркевич (Фото: ФК Карпати Львів)

Мирон Маркевич висловився щодо шансів збірної України потрапити на чемпіонат світу 2030 року.

Легендарний фахівець вважає, що тренерський штаб національної збірної має змінити склад, щоб досягти успіху.

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«Чи можемо ми розраховувати на те, що збірна України потрапить на наступний чемпіонат світу? По-перше, тренерському штабу потрібно надати кредит довіри й не боятися залучати до складу талановиту молодь — вона в нас є. Нехай навіть доведеться пожертвувати, умовно кажучи, Лігою націй. На мою думку, збірна в такому складі, як зараз, нічого не досягне.

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Вірю, що Україна може потрапити на це свято футболу, якщо в складі будуть футболісти, які не бояться чорнової роботи й «пахатимуть» на полі. Яскравий приклад цього — збірна Іспанії", — сказав Маркевич для Meta.ua.

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Нагадаємо, що збірна України не змогла пробитися на чемпіонат світу 2026 року. У стиковому матчі за вихід на турнір команда поступилася Швеції з рахунком 1:3.

Раніше Миколенко відверто назвав причину того, що Україна не вийшла на ЧС-2026.

У травні Мальдера став головним тренером збірної України, змінивши на цій посаді Сергія Реброва. Італійський фахівець озвучив ключову зміну в збірній України, заявивши, що «характер важливіший за тактику».

Для «синьо-жовтих» Ліга націй стане першим офіційним турніром під керівництвом нового головного тренера Андреа Мальдери.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол Збірна України Мирон Маркевич

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