«З таким складом нічого не досягне». Маркевич розповів, як Україні вийти на ЧС-2030
Мирон Маркевич (Фото: ФК Карпати Львів)
Мирон Маркевич висловився щодо шансів збірної України потрапити на чемпіонат світу 2030 року.
Легендарний фахівець вважає, що тренерський штаб національної збірної має змінити склад, щоб досягти успіху.
«Чи можемо ми розраховувати на те, що збірна України потрапить на наступний чемпіонат світу? По-перше, тренерському штабу потрібно надати кредит довіри й не боятися залучати до складу талановиту молодь — вона в нас є. Нехай навіть доведеться пожертвувати, умовно кажучи, Лігою націй. На мою думку, збірна в такому складі, як зараз, нічого не досягне.
Вірю, що Україна може потрапити на це свято футболу, якщо в складі будуть футболісти, які не бояться чорнової роботи й «пахатимуть» на полі. Яскравий приклад цього — збірна Іспанії", — сказав Маркевич для Meta.ua.
Нагадаємо, що збірна України не змогла пробитися на чемпіонат світу 2026 року. У стиковому матчі за вихід на турнір команда поступилася Швеції з рахунком 1:3.
Раніше Миколенко відверто назвав причину того, що Україна не вийшла на ЧС-2026.
У травні Мальдера став головним тренером збірної України, змінивши на цій посаді Сергія Реброва. Італійський фахівець озвучив ключову зміну в збірній України, заявивши, що «характер важливіший за тактику».
Для «синьо-жовтих» Ліга націй стане першим офіційним турніром під керівництвом нового головного тренера Андреа Мальдери.