«Залишив найпомітніший слід». Маркевич відреагував на смерть Луческу, порівнявши його з Лобановським

Мирон Богданович оцінив вплив Луческу на український футбол.

«Якщо одним словом, то це був Професіонал. Вважаю, що після Валерія Лобановського він залишив найпомітніший слід як тренер в українському футболі. Саме під його керівництвом Шахтар перервав багаторічну гегемонію київського Динамо, а коли румун став біля керма столичної команди, то вже настала черга гірників поступитися троном».

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Маркевич висловився про суперництво його Металіста з Шахтарем Луческу.

«Це футбол. Тоді, Шахтар, дійсно, був дуже сильний, з ним рахувалися на міжнародній арені. Але те наше суперництво було на користь українському футболу, пригадується, очні протистояння Металіста і Шахтаря завжди збирали повні стадіони, сприяли популяризації гри мільйонів, допомагали і нам прогресувати.

Луческу завжди з великою повагою ставився до Металіста, врешті-решт, це саме за його ініціативою в Шахтарі продовжили кар'єру мої підопічні Тайсон, Марлос, Олександр Кучер, Марко Девіч. Більшість із них сказали своє вагоме слово і захищаючи честь збірної України".

Мирон Богданович розповів, що у нього були дружні стосунки з Луческу.

«Які були в нас стосунки? Дружні. Металіст тоді часто проводив збори в ОАЕ, де переважно готувався і Шахтар. Ба більше, як правило, тренувалися на сусідніх полях. І після занять в обміні думками в нас ніколи не було якихось таємниць».

Український тренер порівняв Луческу з Валерієм Лобановським.

«Тому що ці легендарні тренери були віддані футболу, для них не існувало дрібниць, усе близько сприймали до серця. І воно почало давати збої. Лобановський і Луческу заслужили, що великий загін іменитих футболістів саме їх вважає своїми вчителями», — сказав Маркевич для Sport.ua.

Раніше ми писали, що Ребров емоційно відреагував на смерть Луческу, згадавши конкуренцію в Україні.