«Усе нормально зі мною»: Маркевич на тлі чуток про збірну України відповів, чи хоче ще тренувати

Відповідаючи на запитання кореспондентки УПЛ ТБ про те, чи є в нього сили і натхнення знову тренувати, Маркевич зазначив, що з цим у нього проблем немає.

«Усе нормально зі мною. Чи скучив за тренерською роботою? Звичайно, що скучив. Самі розумієте: протягом практично 40 років я займався тільки цим», — сказав Маркевич.

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Раніше деякі українські ЗМІ повідомляли, що Маркевич є головним кандидатом на вакантну посаду головного тренера збірної України.

Маркевич у 2010 році вже був головним тренером національної команди. Під його орудою Україна у чотирьох матчах здобула три перемоги і один раз зіграла внічию.

22 квітня посаду головного тренера української збірної залишив Сергій Ребров. Він очолив збірну у 2023 році. За 34 матчі під його керівництвом Україна здобула 16 перемог, зазнала 10 поразок і звела ще вісім ігор до нічиїх. На Євро-2024 синьо-жовті не зуміли вийти в плей-оф.

У розіграші Ліги націй-2024/25 Україна посіла друге місце у квартеті з Чехією, Грузією та Албанією, але в плей-оф за вихід у дивізіон А програла Бельгії (3:1, 0:3). Після цього синьо-жовті не зуміли вийти на чемпіонат світу 2026 року, поступившись Швеції (1:3) у матчі плей-оф відбору.

Повідомлялося, що Ребров прокоментував звільнення з посади головного тренера збірної України.