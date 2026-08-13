«Нічого ви не доведете»: Маркевич дав пораду українським клубам щодо суддівства

Легендарний фахівець вважає, що зараз рівень арбітрів в УПЛ значно вищий, ніж раніше.

«В мене є з чим порівнювати. Зараз то зовсім інше, немає якоїсь упередженості. Так, помиляються, але стараються судити об'єктивно. Але є рівень суддівства, тому десь перестраховуються.

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Наші футболісти звикли, що десь трохи заділи — падають, кричать. А судді на це ведуться. Треба їм бути більш сміливими, мені здається, давати грати. І так наш чемпіонат грається не скажу, що пішки, але на пониженому темпі. А ще як будуть футболісти валятися по пів години на полі… Так що судді не повинні на то вестися", — цитує Маркевича 24 канал.

Колишній тренер збірної України додав, що клубам не варто робити суддівство центральною темою нашого футболу.

«Я б порадив усім — і тренерам, і директорам — менше говорити про суддівство. Тому що рано чи пізно воно проти вас повернеться. То моя така порада. Нічого ви не доведете, нічого не доб'єтеся. Тільки гірше зробите команді», — сказав Маркевич.

Раніше Маркевич різко розкритикував українського футболіста через відхід із Полісся.