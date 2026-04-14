«Свого не відпустить». Маркевич назвав клуб, який стане чемпіоном України

За його словами, «гірники» не пропустять ЛНЗ на першу сходинку в турнірній таблиці, а якщо клуб із Черкас здобуде срібло — це буде хорошим результатом для них.

«Чесно кажучи, думаю, Шахтар свого не відпустить — вони стануть чемпіонами. У „гірників“ вища якість гри, але у футболі буває всяке. Думаю, навіть, якщо ЛНЗ посяде другу сходинку, це — хороший результат для них», — цитує Маркевича Sport.ua.

Реклама

Зазначимо, що у 23 турі УПЛ очний матч між ЛНЗ та Шахтарем завершився бойовою нічиєю з рахунком 2:2.

У турнірній таблиці чемпіонату України команди ідуть на перших двох місцях і мають однакову кількість очок — 51. Однак у «гірників» є одна гра в запасі.

У наступному матчі Шахтар зіграє проти АЗ. Зустріч відбудеться 16 квітня у Нідерландах. Перший поєдинок завершився розгромною перемогою підопічних Арди Турана — 3:0. 20 квітня «гірники» зустрінуться з житомирським Поліссям. А ЛНЗ на виїзді протистоятиме ковалівському Колосу.

Раніше Мирон Маркевич пояснив, чому його розчарував центральний матч туру матч ЛНЗ — Шахтар.